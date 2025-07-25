Фото: полиция Ивано-Франковской области

24 июля около 17:30 в одном из населенных пунктов Коломыйского района произошел пожар в доме местной жительницы, который вызвал поджог

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, правоохранители и эксперты-криминалисты. Пожар быстро ликвидировали спасатели Управления ГСЧС.

Правоохранители тщательно проанализировали собранные доказательства и установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Коломыйской территориальной общины, который ранее уже привлекался к ответственности за другие преступления.

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Задержание мужчины произошло в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение имущества путем поджога.

Ранее сообщалось, на Полтавщине задержали диверсантов, которые поджигали дома родственников военных.