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25 июля 2025, 15:53

На Прикарпатье мужчина поджег квартиру своей родственницы

25 июля 2025, 15:53
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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24 июля около 17:30 в одном из населенных пунктов Коломыйского района произошел пожар в доме местной жительницы, который вызвал поджог

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, правоохранители и эксперты-криминалисты. Пожар быстро ликвидировали спасатели Управления ГСЧС.

Правоохранители тщательно проанализировали собранные доказательства и установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Коломыйской территориальной общины, который ранее уже привлекался к ответственности за другие преступления.

Фото: полиция Ивано-Франковской области
Фото: полиция Ивано-Франковской области
Фото: полиция Ивано-Франковской области

Задержание мужчины произошло в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение имущества путем поджога.

Ранее сообщалось, на Полтавщине задержали диверсантов, которые поджигали дома родственников военных.

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