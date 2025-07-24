Фото: полиция Киевской области

В поселке Песковка Киевской области мужчина до смерти избил своего соседа. Инцидент произошел 22 июля во дворе частного домовладения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 55-летний житель зашел к соседям и стал свидетелем ссоры, во время которой мужчина поднял руку на женщину. Очевидно возмущенный увиденным, гость ударил 60-летнего хозяина в голову. Пострадавший упал, но нападавший продолжил наносить ему удары.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Следователи Бучанского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы совершенного.

Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина убил знакомого ножом - скорую вызвал уже после смерти.