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24 июля 2025, 16:53

Трехлетний мальчик на высоте девятого этажа: в Запорожье привлекли к ответственности мать, оставившую ребенка в опасности

24 июля 2025, 16:53
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье полицейских вызвали из-за ребенка на балконе. Опасную ситуацию заметили случайные прохожие

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Запорожье прохожие заметили, что на балконе девятого этажа был маленький ребенок. Одно неосторожное движение, и трехлетний мальчик мог бы сорваться с высоты. Неравнодушные местные жители обратились в полицию.

Тогда, когда прибыли полицейские, домой вернулась и мать ребенка. 25-летняя женщина пошла в магазин, а трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку она оставила сами. При этом квартиру закрыла мать, но балкон оставила открытым.

Правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Полиция Запорожья отмечает: оставление детей без присмотра — это не только административное правонарушение, но и реальная угроза их жизни и здоровью. Если вы стали свидетелями такой ситуации, не оставайтесь равнодушными и обращайтесь в полицию или социальные службы", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернополе пятилетний мальчик выпал из окна. Сейчас состояние мальчика стабильно тяжелое. Ребенок находится в реанимации. Предварительно ребенок был на подоконнике, оперся на москитную сетку и это стало причиной падения.

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