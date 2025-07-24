Фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области

Правоохранители Кривого Рога разоблачили 20-летнего местного жителя, который незаконно завладел средствами с кредитной карты умершего родственника

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как установили следователи, юноша имел доступ к мобильному банкингу покойного. Пользуясь этим, он оформил виртуальную кредитную карту на его имя, а затем - зная пин-код - снял со счета почти 18 тысяч гривен.

Полученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Полицейские отделения №5 Криворожского райуправления провели расследование и задокументировали все этапы преступной схемы.

21 июля, по согласованию с Криворожской северной окружной прокуратурой, фигуранту объявили подозрение. Действия парня квалифицировали по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники.

Сейчас продолжается дальнейшее следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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