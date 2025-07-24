Трегедия в Полтаве: в водоеме погибла школьница
В Полтаве выясняются обстоятельства смерти ребенка. Ее тело обнаружили местные жители
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
В Полтаве ребенок погиб в водоеме. Местные жители сообщили об этом правоохранителям вечером 23 июля. Тело нашли в пруду у улицы Агитационной. Полиция приступила к уголовному производству.
Стало известно, что погибшей является несовершеннолетняя. Это 14-летняя девочка. Для установления причины ее смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, ранее в Днепре произошла трагедия. Там устал в водоеме 4-летний ребенок. Ее тело из воды достали местные жители.
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