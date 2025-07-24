Фото: Нацполиция

В Полтаве выясняются обстоятельства смерти ребенка. Ее тело обнаружили местные жители

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

В Полтаве ребенок погиб в водоеме. Местные жители сообщили об этом правоохранителям вечером 23 июля. Тело нашли в пруду у улицы Агитационной. Полиция приступила к уголовному производству.

Стало известно, что погибшей является несовершеннолетняя. Это 14-летняя девочка. Для установления причины ее смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее в Днепре произошла трагедия. Там устал в водоеме 4-летний ребенок. Ее тело из воды достали местные жители.