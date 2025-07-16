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В столице судили мужчину, который по неосторожности убил жену. Это случилось, когда он чистил оружие

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Киеве суд признал сотрудника Национальной полиции Украины виновным в убийстве по неосторожности. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Инцидент произошел 4 марта этого года. Полицейский был на кухне и чистил пистолет. Рядом была его жена, которая мыла посуду. В какой-то момент он случайно нажал на спусковой крючок. Оружие было снято с предохранителя и переведено в режим стрельбы с присланным патроном в патронник. В результате неприцельного выстрела жена получила ранение плеча, грудной клетки с повреждением легких и аорты и скончалась на месте.

В суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что почти заканчивал чистку, когда произошел выстрел, а жена упала. Он вызвал медицинскую помощь. По словам правоохранителя, он не хотел убивать жену и даже думать не мог, что пистолет может выстрелить. Человек искренне раскаялся.

Напомним, ранее в Тернопольской области мужчина убил свою 28-летнюю жену ножом. Затем он скрылся с места преступления и покончил жизнь самоубийством.