Россияне обстреляли вокзал в Херсоне: есть ли пострадавшие в результате удара
В результате очередного обстрела в Херсоне повреждена инфраструктура вокзала
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
Российские войска снова обстреляли вокзал на станции в Херсоне. В результате атаки было повреждено здание багажного отделения, а также выбито несколько окон.
Во время обстрела в хранилище вокзала находились восемь человек. К счастью, среди них нет пострадавших.
Несмотря на повреждения, движение всех поездов в регионе продолжается по обычному расписанию.
Такие действия врага еще раз подчеркивают сложную ситуацию на территории Херсонщины, где гражданская инфраструктура продолжает подвергаться атакам.
Напомним, инклюзивность на рельсах: Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон.
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