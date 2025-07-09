Фото: Укрзализныця

В результате очередного обстрела в Херсоне повреждена инфраструктура вокзала

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Российские войска снова обстреляли вокзал на станции в Херсоне. В результате атаки было повреждено здание багажного отделения, а также выбито несколько окон.

Во время обстрела в хранилище вокзала находились восемь человек. К счастью, среди них нет пострадавших.

Несмотря на повреждения, движение всех поездов в регионе продолжается по обычному расписанию.

Такие действия врага еще раз подчеркивают сложную ситуацию на территории Херсонщины, где гражданская инфраструктура продолжает подвергаться атакам.

Напомним, инклюзивность на рельсах: Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон.