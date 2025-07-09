В Черниговской области российские военные ранили 54-летнюю женщину
В Сновской общине Черниговской области российские военные атаковали дроном 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус , передает RegioNews.
"В Сновской общине FPV-дрон попал в 54-летнюю женщину, которая ехала по мопеду. Ее госпитализировали с обломочными ранениями и ожогами", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки враг 24 раза обстрелял Черниговскую область, в 14 населенных пунктах прогремели 67 взрывов. Отмечается, что россияне избивали из артиллерии, минометов, РСЗО, использовали беспилотники и FPV-дроны.
Напомним, на Черниговщине российский дрон ранил почтальона.
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