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09 июля 2025, 11:16

В Черниговской области российские военные ранили 54-летнюю женщину

09 июля 2025, 11:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сновской общине Черниговской области российские военные атаковали дроном 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус , передает RegioNews.

"В Сновской общине FPV-дрон попал в 54-летнюю женщину, которая ехала по мопеду. Ее госпитализировали с обломочными ранениями и ожогами", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг 24 раза обстрелял Черниговскую область, в 14 населенных пунктах прогремели 67 взрывов. Отмечается, что россияне избивали из артиллерии, минометов, РСЗО, использовали беспилотники и FPV-дроны.

Напомним, на Черниговщине российский дрон ранил почтальона.

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