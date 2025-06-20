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20 июня 2025, 14:29

В Закарпатье мужчина перепутал даты и предстал перед судом за уклонение от мобилизации

20 июня 2025, 14:29
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Иллюстративное фото
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В Закарпатье местного жителя судили за уклонение от мобилизации. При этом на суде он сам признал свою вину

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Закарпатской области в мае 2023 года мужчина получил повестку. При этом он два года уходил от призыва. На суде мужчина признал свою вину. По его словам, он просто перепутал. Он также извинился и пообещал не делать ничего подобного в будущем.

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 4 года. Однако его освободили от отбывания назначенного наказания, если он в течение двух лет не совершит нового преступления.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. На суде он заявил, что отказался от повестки по религиозным убеждениям. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

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