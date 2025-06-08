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Во Львове загорелся пожар в жилом доме. Пламя загорелось на пятом этаже

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла утром 8 июня в городе Львов по улице Миколайчука. Пожар возник в квартире на пятом этаже жилого дома.

Во время тушения пожара обнаружили тело владельца квартиры, мужчину 1971 года рождения. Другого человека удалось спасти. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, ранее в Прикарпатье в доме загорелись домашние вещи. Во время тушения пламени спасатели обнаружили тело мужчины.