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16 мая 2025, 21:29

В Киевской области обнаружили часть российской крылатой ракеты

16 мая 2025, 21:29
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фото: ГСЧС
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В Киевской области саперы изъяли из поля боевую часть крылатой ракеты Х-101, выпущенную РФ

Об этом Мобильный спасательный центр быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"В поле на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части вражеской крылатой ракеты Х-101. Опасная находка была обнаружена среди сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Специалисты безопасно транспортировали боевую часть в специальный полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, в Киевской области в лесу нашли минометную мину.

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