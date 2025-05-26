В ГСЧС показали последствия российской атаки на Хмельнитчину

фото: ГСЧС

Вторую ночь подряд Хмельницкая область была под шквальным вражеским огнем

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Ночью 26 мая россияне совершили комбинированную атаку на регион – возникли пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Предварительно, пострадавших среди гражданского населения нет.

Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы – ликвидация последствий продолжается.

Напомним, в результате вражеской атаки в ночь на 26 мая на Хмельнитчине повреждены четыре предприятия и 18 домов.