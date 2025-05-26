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26 мая 2025, 11:15

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила 9 российских крылатых ракет и почти 300 дронов

26 мая 2025, 11:15
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 26 мая армия РФ запустила по Украине 364 средства воздушного нападения — ракеты и ударные дроны. Силы ПВО сбили 9 крылатых ракет и обезвредили 288 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По официальным данным, оккупанты направили на Украину:

  • 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Саратовская область);
  • 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По предварительным данным по состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежены 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

Напомним, ночью в Черкасской области зенитчики уничтожили 25 российских дронов.

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