В Киевской области из-за ночных обстрелов повреждены жилые дома и авто

фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. На Фастовщине повреждения получил частный дом, а в Бучанском районе — автомобиль.

"Информация о пострадавших людях пока в полицию не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками. Из-за обстрелов повреждены жилой дом и гаражи.