Фото: Нацполиция

В Киевской области расследуют потасовку несовершеннолетних. Известно, что инцидент произошел в общественном транспорте

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители устанавливают обстоятельства потасовки, которая произошла в городе Вишневое. Во время мониторинга полицейские увидели видео, на котором дерутся подростки в электричке.

"Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевщины зарегистрировали обращение граждан к единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях", - сообщили правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве возле одного из кафе произошла потасовка с участием подростков. Во время ссоры произошла толкотня, а ребятам, стоявшим на террасе заведения, нанесли удары.