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У Київській області розслідують бійку неповнолітніх. Відомо, що інцидент стався в громадському транспорті

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці встановлюють обставини бійки, яка сталась в місті Вишневе. Під час моніторингу поліцейські побачили відео, на якому б'ються підлітки в електричці

"Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно в Києві біля одного з кафе сталась бійка за участі підлітків. Під час сварки сталась штовханина, а хлопцям, які стояли на терасі закладу, завдали ударів.