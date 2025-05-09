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09 мая 2025, 14:00

В Ивано-Франковске хулиганы с битой и бензопилой напали на мужчину

09 мая 2025, 14:00
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел вчера, 8 мая, по улице Джерельна в Ивано-Франковске. Двух местных хулиганов задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 17:20 на дороге произошел конфликт между водителем легковушки Opel Astra, а также водителем и пассажиром микроавтобуса Volkswagen Transporter.

Во время ссоры водитель и пассажир микроавтобуса напали на мужчину с битой и бензопилой. Хулиганы избили потерпевшего и умышленно повредили его автомобиль.

"В результате конфликта водитель "Опель Астра", 1976 года рождения, местный житель получил травмы, он доставлен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Нападавших задержали. Хулиганами оказались жители Ивано-Франковска 1998 и 2001 годов рождения. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний.

Ранее в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из -за обвинений в краже.

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