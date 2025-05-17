Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкассах 48-летний мужчина получил подозрение за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит заключение.

Инцидент произошел 28 апреля этого года. Вечером возле магазина в одном из районов Черкасс мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары в область головы. Известно, что у них были и раньше неприязненные отношения. В результате избиения 43-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Напомним, ранее в Днепре задержали мужчину, который напал на пенсионерку. Он подошел к женщине, когда она уходила домой. Злоумышленник несколько раз ударил ее по голове. После этого он сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся.