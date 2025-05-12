Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Самарском районе Днепра мужчина напал на пожилую женщину. Это произошло 13 апреля. Женщина возвращалась домой, когда к ней сзади подошел неизвестный и повалил на землю. Злоумышленник несколько раз ударил ее по голове. После этого он сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся.

Правоохранители обнаружили злоумышленника. Это оказался 44-летний житель области. Раньше у него не было проблем с законом. Полиция сообщила ему о подозрении по ч.4 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины (разбой). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Прикарпатье во время ссоры водитель и пассажир микроавтобуса напали на мужчину с битой и бензопилой. Они повредили его автомобиль, избили его и скрылись.