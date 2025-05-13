Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа

фото: Национальная полиция

В Черновицком районе правоохранители оперативно задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 11 мая в с. Снячев.

Во время совместного распития алкоголя между двумя жителями села возник словесный спор. В ходе конфликта 40-летний хозяин дома нанес 37-летнему гостю удар ножом в шею и скрылся с места инцидента.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в медучреждение. Врачи диагностировали у мужчины телесные повреждения в виде колото-резаной раны в области шеи.

Полицейские оперативно разыскали злоумышленника и задержали. Ему сообщили о подозрении.

Напомним, в Днепре мужчина напал на пожилую женщину. Злоумышленник несколько раз ударил ее по голове. После этого он сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся.