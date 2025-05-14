На Киевщине пьяный грабитель ограбил магазин: ему светит до 10 лет тюрьмы
В городе Славутич Киевской области полиция задержала 35-летнего жителя Николаевщины, ограбившего магазин
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленник вошел в торговое заведение в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать работнице, после чего зашел за прилавок и забрал деньги из кассы.
Благодаря оперативным действиям полиции грабителя удалось обнаружить уже "по горячим следам". Злоумышленник ранее уже имел судимости за подобные преступления.
Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК — грабеж, совершенный в условиях военного положения.
Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за кражу 6000 грн у пенсионерки.