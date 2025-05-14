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14 мая 2025, 08:12

На Киевщине пьяный грабитель ограбил магазин: ему светит до 10 лет тюрьмы

14 мая 2025, 08:12
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фото: Национальная полиция
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В городе Славутич Киевской области полиция задержала 35-летнего жителя Николаевщины, ограбившего магазин

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник вошел в торговое заведение в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать работнице, после чего зашел за прилавок и забрал деньги из кассы.

Благодаря оперативным действиям полиции грабителя удалось обнаружить уже "по горячим следам". Злоумышленник ранее уже имел судимости за подобные преступления.

Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 УК — грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за кражу 6000 грн у пенсионерки.

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