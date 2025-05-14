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14 травня 2025, 08:12

На Київщині п'яний грабіжник пограбував магазин: йому світить до 10 років тюрми

14 травня 2025, 08:12
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фото: Національна поліція
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У місті Славутич Київської області поліція затримала 35-річного жителя Миколаївщини, який пограбував магазин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник увійшов до торгового закладу у стані алкогольного сп'яніння, почав погрожувати працівниці, після чого зайшов за прилавок та забрав гроші з каси.

Завдяки оперативним діям поліції грабіжника вдалося знайти вже "по гарячих слідах". Зловмисник раніше вже мав судимості за подібні злочини.

Його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Тернопільщини може сісти на 8 років за крадіжку 6000 грн у пенсіонерки.

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