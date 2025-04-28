Житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за кражу 6000 грн у пенсионерки

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Полицейские разоблачили жителя Чертковского района в краже из дома пенсионерки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях сотрудникам отделения полиции №3 г. Гусятин поступило сообщение от 79-летней жительницы одного из сел общины о том, что неизвестный проник в его дом и похитил 6 тысяч гривен.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник воспользовался тем, что входная дверь не была закрыта, проник в жилье и похитил деньги.

К воровству оказался причастен 45-летний односельчанин потерпевшей. Часть украденных денег у него изъяли.

За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернополя может сесть на 10 лет за ограбление магазина.