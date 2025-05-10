В Буче 14-летнюю школьницу поразило током на крыше поезда
На Киевщине 14-летнюю девушку ударило током, когда она залезла на крышу электрички. Ее госпитализировали
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 9 мая около 18:54.
По предварительной информации, 14-летняя школьница находилась на крыше поезда, где ее поразило током высокого напряжения.
Потерпевшая получила термические ожоги 3-4 степени. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Полиция призывает родителей проводить разъяснительные беседы с детьми по поводу опасности пребывания на железнодорожных объектах. В частности, возле контактной сети, которая представляет смертельную угрозу.
Что делать, если вы заметили человека на вагоне или на подножке транспорта:
- Сообщите очередному вокзалу или работникам железной дороги.
- Позвоните по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111 (бесплатно).
- Вызовите Национальную полицию (102) или ГСЧС (101).
Напомним, в апреле на Волыни ребенок залез на вагон-цистерну, его поразило током.
В конце марта умер подросток из Полтавщины, залезший на вагон-цистерну, его ударило током. Парень получил 70% ожогов всего тела.
Ранее сообщалось, что на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.