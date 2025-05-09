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09 мая 2025, 05:05

Под Киевом 18-летний водитель заезжал на автомойку и сбил подростка

09 мая 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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ДТП с пострадавшим произошло 7 мая в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района. Подростка забрала "скорая"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 14:50 водитель автомобиля Honda Pilat, заезжая на автомойку, наехал на стоявшего перед автомобилем 16-летнего парня.

"В результате наезда подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

За рулем авто находился 18-летний водитель. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области женщина-водитель сбила велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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