Под Киевом 18-летний водитель заезжал на автомойку и сбил подростка
ДТП с пострадавшим произошло 7 мая в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района. Подростка забрала "скорая"
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, в 14:50 водитель автомобиля Honda Pilat, заезжая на автомойку, наехал на стоявшего перед автомобилем 16-летнего парня.
"В результате наезда подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
За рулем авто находился 18-летний водитель. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Кременчуге Полтавской области женщина-водитель сбила велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В Полтавской области женщина-водитель сбила велосипедистаВсе новости »
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