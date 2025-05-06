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Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили трех клириков УПЦ (МП), которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины. Во время проповедей они призывали к поддержке оккупантов.

В Киевской области разоблачили руководителя одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района. Он в разговорах с прихожанами выражал надежду на то, что область будет оккупирована. Также он отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.

В Черкасской области задержаны два прокремлевских агитатора. Это настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП). Они восхваляли российского диктатора Путина и оккупантов. Они также, как первый фигурант, надеялись на захват региона.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении. Всем трем грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили священника УПЦ МП, который оправдывал российскую агрессию. Суд избрал ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.