СБУ в двух областях разоблачила священников, надеявшихся на оккупацию
Правоохранители разоблачили священников УПЦ МП. Все трое оправдывали российскую агрессию против Украины
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили трех клириков УПЦ (МП), которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины. Во время проповедей они призывали к поддержке оккупантов.
В Киевской области разоблачили руководителя одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района. Он в разговорах с прихожанами выражал надежду на то, что область будет оккупирована. Также он отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.
В Черкасской области задержаны два прокремлевских агитатора. Это настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП). Они восхваляли российского диктатора Путина и оккупантов. Они также, как первый фигурант, надеялись на захват региона.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении. Всем трем грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили священника УПЦ МП, который оправдывал российскую агрессию. Суд избрал ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.