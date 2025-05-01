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СБУ сообщила о подозрении коллаборантам, добровольно начавшим работать на россиян. Они принимали участие в издевательствах над украинскими защитниками

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении четырем коллаборантам, которые пытали украинских пленных в Луганской области. Это бывшие работники колонии, добровольно пошедшие на сотрудничество с врагом и вошедшие в состав "администрации" оккупационной тюрьмы.

Речь идет о Кирилле Долгополове – руководителе "оперативного отдела" репрессивного учреждения и трех его подчиненных "инспекторов": Леониде Руденко, Николае Цветкове, Романе Занкове.

На базе захваченного заведения россияне обустроили место для пыток. Туда они свозили воинов, попавших в плен во время боев на востоке Украины. Фигуранты били пленных резиновыми дубинками и пытали электрическим током.

"Поскольку злоумышленники находятся на временно оккупированной части территории Луганской области, продолжаются комплексные меры, чтобы найти военных преступников и наказать их", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее разоблачили двоих жителей Херсонщины, добровольно работавших на оккупантов. Один из них, пытаясь скрыться, переехал в другой регион как переселенец. Они помогали оккупантам россиянам ремонтировать военную технику и расселять российские вооруженные группировки в домах местных жителей, выехавших из региона.