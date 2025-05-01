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01 мая 2025, 10:45

Работал на железной дороге и шпионил по эшелонам ВСУ: на Харьковщине задержали российского агента

01 мая 2025, 10:45
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фото: СБУ
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СБУ задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Харьковской области Им оказался 51-летний помощник машиниста местного локомотивного депо, корректировавшего авиаудары РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным контрразведки СБУ, основной задачей фигуранта была передача координат железнодорожных платформ, на которых разгружается военная техника Сил обороны. Чтобы скорректировать воздушную атаку агрессора, предатель фиксировал время и место прибытия эшелонов ВСУ на объекты Укрзализныци.

Одновременно агент шпионил по направлениям полетов боевых вертолетов ВСУ, пытаясь "вычислить" возможные локации авиабаз Сил обороны.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства, когда он готовил агентурный отчет для оккупантов.

У задержанного изъяли "запасной" телефон, который он использовал для "скрытой" переписки с куратором.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской спецслужбы как автор антиукраинских комментариев в "Одноклассниках".

Злоумышленнику объявили подозрение, он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.

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Харьковская область железнодорожники агент рф война оккупанты СБУ
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