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Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Під час проповідей вони закликали до підтримки окупантів.

У Київській області викрили керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району. Він в розмовах з прихожанами висловлював сподівання на те, що область буде окупована. Також він заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.

У Черкаській області затримали двох прокремлівських агітаторів. Це настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП). Вони вихваляли російського диктатора Путіна та окупантів. Вони також, як і перший фігурант, сподівались на захоплення регіону.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру. Всім трьом загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили священника УПЦ МП, який виправдовував російську агресію. Суд обрав йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.