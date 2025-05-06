СБУ у двох областях викрила священників, які сподівались на окупацію
Правоохоронці викрили священників УПЦ МП. Всі троє виправдовували російську агресію проти України
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Під час проповідей вони закликали до підтримки окупантів.
У Київській області викрили керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району. Він в розмовах з прихожанами висловлював сподівання на те, що область буде окупована. Також він заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.
У Черкаській області затримали двох прокремлівських агітаторів. Це настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП). Вони вихваляли російського диктатора Путіна та окупантів. Вони також, як і перший фігурант, сподівались на захоплення регіону.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру. Всім трьом загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили священника УПЦ МП, який виправдовував російську агресію. Суд обрав йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.