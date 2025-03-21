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Священника УПЦ МП осуждили за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и разжигание религиозной ненависти

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Славутский горрайонный суд назначил настоятелю храма Шепетовской епархии УПЦ МП, которого правоохранители задержали в апреле прошлого года, наказание в 4 года тюрьмы.

Напомним, в одной из запрещенных в Украине соцсетей протоиерей публиковал сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан по их религиозным убеждениям.

Кроме того, священник оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и подкреплял свои утверждения фотографиями и видео с вражеских интернет-ресурсов.