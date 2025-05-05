СБУ задержала российского информатора, готовившего удары по Николаеву
Служба безопасности разоблачила в Николаеве 31-летнего информатора РФ, корректировавшего удары по портовому городу. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Чтобы оккупанты могли производить обстрелы "в обход" ПВО, российский агент одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.
Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у знакомых — местных жителей — во время бытовых разговоров.
Правоохранители разоблачили злоумышленника на начальных этапах его разведактивности. Контрразведка СБУ задержала фигуранта в его доме в Николаеве.
По материалам дела, информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает сразу на ФСБ и военную разведку РФ.
Во время обыска у задержанного изъяли компьютерную технику и телефон с подтверждениями его подрывной деятельности в пользу оккупантов. Следователи сообщили фигуранту о подозрении.
"Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области задержали российского агента, который работал на железной дороге и шпионил за эшелонами ВСУ.