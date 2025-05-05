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05 мая 2025, 16:45

Украли авто и угрожали: в Киевской области от мужчины требовали несуществующий долг

05 мая 2025, 16:45
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые из-за вымышленного долга угрожали мужчине. Они требовали 20 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Группа злоумышленников требовала у мужчины деньги из-за вымышленного долга. Теперь им объявили о подозрении: им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным полиции, двое подельников во главе с 52-летним организатором в течение марта — апреля текущего года за ненадлежащее выполнение строительных работ требовали у жителя столицы средства в размере 20 тысяч долларов. При этом они угнали автомобиль потерпевшего, назвав это "частью долга".

В частности, злоумышленники выдвинули потерпевшему надуманные претензии по качеству и стоимости строительных работ и потребовали деньги, угрожая применением насилия.

Напомним, ранее в Житомире мужчина требовал у адвоката несуществующий долг. Свои мотыги он объяснял "некачественной правовой помощью", хотя даже устных договоренностей между ними не было. Злоумышленник пугал адвоката физической расправой, а также угрожал его семье.

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