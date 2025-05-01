В Киеве 19-летний студент угрожал взорвать пункт обмена валют и требовал $20 тысяч

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В Киеве местный студент, угрожая взрывчаткой, пытался завладеть средствами в одном из обменных пунктов валют. Задержанному сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел 1 мая в Святошинском районе столицы. В помещение обменного пункта вошел 19-летний студент одного из местных вузов. Он передал записку кассиру с требованием передать ему 20 тысяч долларов США, иначе он "взорвет" заведение. По словам 32-летней работницы, нападавший сообщил, что имеет с собой взрывчатку, спрятанную в пакете.

Кассирша не растерялась и нажала тревожную кнопку. В считанные минуты на место прибыли охранники, которые обезвредили нападавшего и передали его полицейским.

Следователи задержали юношу. Ему инкриминируют совершение разбоя с проникновением в помещение и угрозой насилия, опасного для жизни.

"Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, известного украинского активиста Сергея Стерненко прооперировали после покушения, совершенного сегодня, 1 мая.