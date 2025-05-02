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02 мая 2025, 23:13

В Харькове мужчина с ножом угрожал товарищу из-за ревности

02 мая 2025, 23:13
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Фото из открытых источников
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Получил подозрение харьковчанин, который с ножом угрожал знакомому. Это произошло во время застолья

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте в общежитии по улице Клочковской. Мужчины вместе выпивали алкогольные напитки. Впоследствии между ними началась ссора на почве ревности. Тогда злоумышленник взял нож и поднес к грудной клетке 45-летнего знакомого. Он выражал угрозы убийством, держа нож у потерпевшего.

"Дознаватели при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова уведомлены 53-летний мужчина о подозрении в совершении преступления. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Харьковщине из-за ревности мужчина бросил гранату во двор. Это произошло из-за того, что он увидел свою бывшую сожительницу с другим.

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