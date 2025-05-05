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Правоохоронці повідомили про підозру зловмисникам, які через вигаданий борг погрожували чоловіку. Вони вимагали 20 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Група зловмисників вимагала у чоловіка гроші через вигаданий борг. Тепер їм оголосили про підозру: їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними поліції, двоє спільників на чолі з 52-річним організатором протягом березня — квітня поточного року за неналежне виконання будівельних робіт вимагали у мешканця столиці кошти в розмірі 20 тисяч доларів. При цьому вони вкрали автомобіль потерпілого, назвавши це "частиною боргу".

Зокрема, зловмисники висунули потерпілому надумані претензії щодо якості та вартості будівельних робіт та вимагали гроші, погрожуючи застосуванням насильства.

Нагадаємо, раніше в Житомирі чоловік вимагав у адвоката неіснуючий борг. Свої мотики він пояснював "неякісною правовою допомогою", хоча навіть усних домовленостей між ними не було. Зловмисник лякав адвоката фізичною розправою, а також погрожував його родині.