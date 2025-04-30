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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Происшествие случилось 3 августа 2023 около 23:30. Водитель такси получил заказ в мобильном приложении Uklon на улицу в районе Нового Света. Несовершеннолетняя девушка, которая была у друзей, ехала домой. Таксист, довезя девушку по указанному в заказе адресу, во дворе недалеко от ее дома заблокировал дверь авто, начал целовать и касаться ее тела. Подросток от неожиданности и стресса замерла на сиденье и не знала, что делать в этой ситуации. Девушку спас мамин звонок на мобильный телефон, которая зная, что ребенок должен уже приехать, начал волноваться и звонить по телефону дочери.

Пострадавшая рассказала об инциденте сестре и маме, и родственники обратились к правоохранителям. Через несколько часов таксиста задержали.

Суд учел, что у обвиняемого есть на содержании несовершеннолетний ребенок, он ранее не судим и частично признал свою вину. В итоге фигуранту назначили 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний парень сделал это по просьбе товарища, чтобы "снять взрослый контент".