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28 апреля 2025, 23:35

Во Львовской области задержали педофила, который добивался 12-летнюю девочку

28 апреля 2025, 23:35
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Фото: Нацполиция
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На Львовщине правоохранители задержали педофила, предлагавшего девочке интимную встречу. К счастью, ребенок рассказал об этом матери

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В Шептицком районе полицейские задержали 44-летнего мужчину, добивавшегося 12-летнюю девочку. К счастью, ребенок не пострадал благодаря доверительным отношениям с матерью и работе правоохранителей. Задержанный находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

44-летний мужчина в социальной сети познакомился с 12-летней девочкой. Он несколько дней посылал ей видео и фото сексуального характера. Также он делал неблаговидные предложения и пытался организовать личную встречу с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей.

К счастью, девочка рассказала о новом "знакомом" маме, а женщина — обратилась в полицию. Когда злоумышленник "договорился" о встрече, на месте его ждала не несовершеннолетняя девочка, а правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний мальчик сделал это по просьбе товарища, чтобы "снять взрослый контент".

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