В Николаевской области 19-летнего юношу осудили за изнасилование 9-летней сестры
Суд признал виновным 19-летнего жителя Николаевского района в изнасиловании малолетнего ребенка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В мае 2024 года парень совершил действия сексуального характера в отношении своей 9-летней родной сестры.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 12 лет тюрьмы.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Напомним, ранее в Житомирской области судили 13-летнего подростка, который по просьбе товарища изнасиловал 8-летнюю сестру для порно-контента.
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