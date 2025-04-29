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Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В мае 2024 года парень совершил действия сексуального характера в отношении своей 9-летней родной сестры.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 12 лет тюрьмы.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Житомирской области судили 13-летнего подростка, который по просьбе товарища изнасиловал 8-летнюю сестру для порно-контента.