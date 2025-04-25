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Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области 48-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсонщины. Ему объявили подозрение

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

На протяжении нескольких лет мужчина совершал насилие над детьми, находившимися на его попечении. Имея жену и двух родных сыновей, он систематически насиловал малолетнюю подопечную, которой на момент первого преступления было всего 10 лет.

Кроме того, мужчина совершал развратные действия в отношении двух других несовершеннолетних воспитанниц. Одна из девочек из-за перенесенных травм попала в больницу с тяжелыми психическими расстройствами.

Фигуранта задержали в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа из Херсонской области переехал после начала полномасштабного вторжения.

Из дома семейного типа немедленно изъяли всех воспитанников. Сейчас дети находятся под наблюдением специалистов для прохождения психологической реабилитации и обеспечения необходимых следственных действий.

Из дома семейного типа немедленно изъяли всех питомцев. Сейчас пятеро мальчиков и еще столько же девочек находятся под наблюдением специалистов. Дети должны пройти психологическую реабилитацию и участвовать в необходимых следственных действиях.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Хмельнитчине мужчину осудили за неоднократное изнасилование 14-летней падчерицы.