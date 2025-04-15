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Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранителя приговорили к 12 годам лишения свободы за смертельное ДТП. Сама авария произошла в 2023 году на автодороге "Николаев-Кривой Рог".

Тогда осужден был за рулем внедорожника. Он во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате столкновения погибли трое военных - водитель и двое пассажиров легковушки. На суде осужденный не признал вину.

Напомним, ранее в Житомирской области 20-летнюю водительницу признали виновной в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть пострадавшего и телесные повреждения двум другим пострадавшим. Девушку приговорили к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы.