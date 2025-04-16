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16 апреля 2025, 23:35

Дело Майбоженко возвращают в суд: экс-глава Броварской райгосадминистрации снова будет судить за пьяное ДТП

16 апреля 2025, 23:35
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Фото: скрин
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Экс-чиновника Владимира Майбоженко будут снова судить за пьяное ДТП.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Суд назначил новое рассмотрение дела бывшего главы Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко. Речь идет о смертельном ДТП с четырьмя пострадавшими.

Теперь Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора на приговор Броварского горрайонного суда. Это значит, что дело будут снова рассматривать.

Следует отметить, что авария произошла весной 2024 года. Тогда Владимир Майбоженко влетел на авто в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Проверка впоследствии показала, что чиновник был пьян.

Напомним, что в январе Киевская областная прокуратура заявляла, что не соглашается с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу экс-председателя Броварской РГА. Следует отметить, что наказанием для должностного лица стал только штраф в размере 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

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