фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области мужчина упал в яму, напоролся на штырь и не мог самостоятельно выбраться

Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews.

ЧП произошло в воскресенье вечером в Фастовском районе.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они обнаружили пострадавшего, зажатого между шнеками (винтообразными валами) промышленной установки и немедленно приступили к аварийно-спасательным работам.

С помощью бензореза чрезвычайники уволили мужчину и передали медикам скорой помощи. Его госпитализировали в больницу с травмой руки и открытым переломом ноги.

Напомним, в селе Большой Кучуров Черновицкого района 4-летний мальчик погиб, упав в 20-метровый колодец.

Ранее в Николаевской области девушка случайно упала в 10-метровый колодец. Из колодца пострадавшую извлекли спасатели.