В Киевской области осудили мужчину за пьяное ДТП, в котором погиб его маленький сын

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Суд приговорил жителя Киевщины к лишению свободы за ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось в августе 2024 года в Бориспольском районе. Водитель, находясь пьяным за рулем грузовика, не справился с управлением и он перевернулся. В результате ДТП на месте погиб пассажир – 9-летний сын мужчины. У водителя обнаружили 1,4 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали мужчину, взяли под стражу и объявили подозрение.

Суд назначил фигуранту наказания в 6 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киевской области осудили водителя по ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок.