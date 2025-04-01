фото: ГСЧС

Пожар произошел 30 марта в селе Тальянки в Звенигородском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Горел частный дом. Спасатели потушили огонь и, к сожалению, в одной из комнат обнаружили погибшую хозяйку.

Отмечается, что пожар возник из-за неосторожного обращения со свечкой. Огнем повреждены стены на площади 100 кв. метров, окна, мебель и вещи домашнего обихода.

Напомним, в Умани Черкасской области в доме взорвался газовый баллон. В результате пожара пострадала хозяйка.