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01 квітня 2025, 07:58

На Київщині рятувальники бензорізом звільнили чоловіка, який впав у яму

01 квітня 2025, 07:58
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фото: ДСНС Київщини
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У Київській області чоловік упав у яму, напоровся на штир і не міг самостійно вибратися

Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС у Київській області, передає RegioNews.

Надзвичайна подія сталася у неділю ввечері у Фастівському районі.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони виявили потерпілого, затиснутого між шнеками (гвинтоподібними валами) промислової установки та негайно розпочали аварійно-рятувальні роботи.

За допомогою бензоріза надзвичайники звільнили чоловіка та передали медикам швидкої допомоги. Його госпіталізували до лікарні з травмою руки та відкритим переломом ноги.

Нагадаємо, в селі Великий Кучурів Чернівецького району 4-річний хлопчик загинув, упавши у 20-метровий колодязь.

Раніше на Миколаївщині дівчина випадково впала у 10-метрову криницю. З колодязя потерпілу дістали рятувальники.

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рятувальники Київська область чоловік яма бензоріз
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