Фото: Нацполиция

В Киевской области вынесли приговор водителю за смертельное ДТП, в котором умер ребенок. Известно, что на момент аварии водитель был пьян

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Киевской области осудили водителя, совершившего ДТП. Речь идет об аварии, в которой погибла 2-летняя девочка. Сама трагедия произошла летом 2023 года в Бучанском районе. Мужчина управлял автомобилем в пьяном состоянии, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В транспортном средстве находились шесть пассажиров, трое из которых дети. Все получили травмы. В частности, в автомобиле медиков скончался 2-летний мальчик. В настоящее время водитель приговорен к 7 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровно столкнулись пикап и микроавтобус. В результате ДТП травмировались водитель и трое пассажиров микроавтобуса: 59-ти, 65-ти и 15-летняя жительница Ровно.