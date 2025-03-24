В Харьковской области российский дрон ранил мужчину и беременную женщину
Вечером 23 марта россияне ударили дроном по селу Большая Бабка Чугуевского района
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"В результате падения БПЛА взрывное ранение получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина", – говорится в сообщении.
Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
Напомним, утром 23 марта россияне атаковали Купянск ударными БпЛА. Вражеский дрон "Молния" попал в дерево рядом с частным домом.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Масштабный пожар на Киевщине: огонь уничтожил здания и охватил 60 гектаров
24 марта 2025, 01:20СБУ расследует взрыв в здании полиции в Одесской области как теракт: ранены 3 полицейских
24 марта 2025, 00:49На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
24 марта 2025, 00:01Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине
23 марта 2025, 19:40Теракт в Одесской области: в отделении полиции произошел взрыв, погибла женщина
23 марта 2025, 19:17ГУР запустило кампанию рекрутинга студентов в ряды разведки
23 марта 2025, 18:19В "Укрзализныце" произошел масштабный сбой: что известно
23 марта 2025, 17:16В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу
23 марта 2025, 16:49ДТП в Хмельнитчине: спасатели деблокировали беременную женщину
23 марта 2025, 16:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »