Масштабный пожар на Киевщине: огонь уничтожил здания и охватил 60 гектаров
В воскресенье, 23 марта, около 12:30 спасатели получили сообщение о масштабном пожаре травяного настила в селе Подолье Броварского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Казацкой огонь охватил значительную территорию, а сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени, создавая угрозу близлежащим зданиям.
В результате пожара огнем уничтожены недействующий сеновал, хозяйственная постройка и нежилой дом.
Пожар ликвидировали в 21:50 на площади около 60 гектаров.
Напомним, ранее на Киевщине в селе Вороньковка женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.
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