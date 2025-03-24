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24 марта 2025, 01:20

Масштабный пожар на Киевщине: огонь уничтожил здания и охватил 60 гектаров

24 марта 2025, 01:20
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фото: ГСЧС
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В воскресенье, 23 марта, около 12:30 спасатели получили сообщение о масштабном пожаре травяного настила в селе Подолье Броварского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Казацкой огонь охватил значительную территорию, а сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени, создавая угрозу близлежащим зданиям.

В результате пожара огнем уничтожены недействующий сеновал, хозяйственная постройка и нежилой дом.

Пожар ликвидировали в 21:50 на площади около 60 гектаров.

Напомним, ранее на Киевщине в селе Вороньковка женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.

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