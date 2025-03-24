На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
Во время атаки российских ударных дронов в Киевской области работают силы противовоздушной обороны
Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.
Жителей области призвали не снимать работу наших защитников и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 97 дронов, еще 25 – локационно потеряны.
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