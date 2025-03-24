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24 марта 2025, 00:01

На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам

24 марта 2025, 00:01
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во время атаки российских ударных дронов в Киевской области работают силы противовоздушной обороны

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Жителей области призвали не снимать работу наших защитников и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 23 марта враг атаковал Украину 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 97 дронов, еще 25 – локационно потеряны.

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