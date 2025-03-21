фото: полиция

Женщина пыталась договориться с полицейскими, чтобы те не документировали преступление и не изымали технику для азартных игр

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция получила вызов о нарушении тишины дома по улице Скоропадского в Голосеевском районе города. На месте обнаружили незаконное игорное заведение и посетителей в нем.

Администратор казино пыталась подкупить патрульных во избежание вызова следователей. Несмотря на предупреждение об ответственности, она настаивала и в конечном счете вложила одному из полицейских в руки почти 150 тысяч гривен.

Передачу взятки полицейские зафиксировали на боди-камере и вызвали на место следователей.

Фигурантке объявили подозрение. Сейчас 34-летняя женщина находится под круглосуточным домашним арестом, ей грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"